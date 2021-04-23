شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – ميس حمدان دخلت منافسة مع رانيا يوسف : طلعت صدرها بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر حسابها في إنستغرام نشرت الفنانة ميس حمدان صورة علوية لها تستعرض بها جمالها وأنوثتها بإطلالة جريئة مرتدية فستان ملون مكشوف الكتفين، ووضعت مكياج ناعم مع تسريحة شعر كلاسيكية.

ولاقت صورتها إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها، بينما انتقد البعض ضهورها الجريء، وفستانها المكشوف.

ويذكر أن الفنانة الأردنية ميس حمدان كانت قد قررت في وقت سابق احتراف العمل في مجال الموضة والأزياء، وافتتحت أول متجر افتراضي عبر شبكة الانترنت لتسويق الملابس الكاجوال، والذي يحمل إسمها، وعرضت كل القطع بنفسها، عبر جلسة تصوير خاصة، كما كشفت ميس حمدان عن سر شبابها وجمالها، والروتين اليومي الذي تلجأ إليه للحفاظ على نضارتها رغم انها في أواخر الثلاثينيات.

ومن الممارسات التي تتبعها للحفاظ على جمالها: عندما تستيقظ صباحا، تعودت على غسل وجهها بالماء الدافئ وصابون الغسول المحدد لنوع بشرتها، وتقوم ليلاً بعملية تنظيف البشرة بدقة، ثم تضع الكريم المخصص للهالات السوداء تحت العينين، مع كريم مرطب على بشرتها بالكامل، وتحرص عادة على تناول السلطات والدجاج المشوي، وشرب المياه، ونصحت جميع الفتيات بإتباع نظام صحي للحفاظ على جمالهن.

