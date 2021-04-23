شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – المشهد المحذوف لـ رامز جلال يتحرش بمؤخرة الراقصة لوردينا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد اتهامه للفنان رامز جلال بالتحرش بالراقصة لورديانا، أثار المحامي طارق العوضي الجدل بعد ما كتبه عبر حسابه بموقع (فيسبوك)، حيث قال: (ما قاله وفعله رامز جلال مع الراقصه لورديانا ( تحرش ) ويجب مراعاة مثل تلك الامور في كافة البرامج والمسلسلات والافلام !!؟؟؟).

حيث حلت الراقصة لورديانا ضيفة في الحلقة الثالثة من برنامج (رامز عقله طار)، مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وخلال المقلب يقوم رامز جلال بالتصويب على ضحايا برنامجه من خلفهم دون أن يرونه أثناء تأديتهم إحدى الألعاب في مدينة الملاهي، وقبل توجيه رامز مسدس الألعاب تجاه جسد لوردينا قال تعليقًا على ذلك: (دي أفضل ضربة في حياتي)، وتابع العوضي، أن الفنان رامز جلال بتلك الأفعال التي يقوم بتقليدها عدد كبير من المشاهدين يعد تحرشا صريحا.

كما اثار رامز جلال الجدل خلال البرنامج حين سخر من تصريح مغني المهرجانات حمو بيكا بأنه لا يستطيع السير بحريته في الشارع، لتدافع الجمهور عليه، وعلق رامز جلال قائلا: “ده عمرو دياب مقالهاش”

ويذكر ان الفنان رامز جلال قد واجه تهمة التحرش بالفنانة ياسمين صبري خلال استضافتها في الحلقة الأولي من برنامج “رامز تحت الصفر”، حينما تغزل بها وفي أجزاء محددة من جسمها بشكل غيرمقبول، ووصف ياسمين بالمزة وغيرها من الألفاظ وقام بلمس الشفة العلوية لها، حيث أن ذكر هذه الالفاظ على الإعلام يشجع على التحرش بالفتيات.