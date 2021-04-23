شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – نسرين طافش هتلخليك تعشق العبايات البلدي : كنافة بالقشطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش صورا لها على انستغرام ، أثارت اعجاب الكثيرين من متابعينها لالتزامها بالحشمة أثناء شهر رمضان.

وظهرت الفنانة بثوب محتشم باللون الكحلي مطرزا باللون الذهبي وبأذنها حلق على شكل هلال رمضان وبتسريحة شعر شقراء لتظهر وكانها لوحة فنية يتجلى الجمال والابداع فيها.

وعلقت الفنانة نسرين على الصور ” امْلأِ الدُّنْيَا شُعَاعًا أَيُّهَا النُّورُ الحَبِيبْ .. اسْكُبِ الأَنْوَارَ فِيهَا مِنْ بَعِيدٍ وَقَرِيبْ .. ذَكِّرِ النَّاسَ عُهُودًا هِيَ مِنْ خَيْرِ العُهُودْ

.. يَوْمَ كَانَ الصَّوْمُ مَعْنًى لِلتَّسَامِي وَالصُّعُودْ.. يَنْشُرُ الرَّحْمَةَ فِي الأَرْضِ عَلَى هَذَا الوُجُودْ”.

وأشاد الكثير من متابعينها بجمالها ورونقها ودقة اختيارها للالوان التي تناسب بشرتها وقوامها

ونسرين طافش، ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008، وبدأت التمثيل في مسلسل ربيع قرطبة، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، المداح.