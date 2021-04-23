شكرا لقرائتكم خبر عن ملهلبة على الاخر .. اتفرج صافيناز وقعت القهوة على صدرها العريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر حسابها في إنستغرام، نشرت الراقصة صافيناز فيديو قصير لها أثناء شربها للقهوة على البحر، مرتدية بكيني وطاقية بيضاء، وأثناء شربها للقهوة قامت بوضع كأس القهوة على صدرها بطريقة مثيرة وحاولت تثبيته لكنه إنسكب عليها.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو وتغزلوا بجمالها وإثارتها، بينما انتقدها البعض بتعمد ابراز مفاتنها واستعراض جسدها واختلاق حركات مثيرة.

وكانت قد أثارت صافيناز الجدل بوقت سابق بظهورها شبه عارية وهي ترقص على البحر بطريقة جريئة، كما تحرص صافيناز على مشاركة متابعيها أحدث صورها ومقاطع الفيديو، وآخر نشاطاتها.