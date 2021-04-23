شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – ياسمين صبري جنت الشباب في رمضان : شوف الحلاوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور (انستغرام) من جلسة تصوير خاصة لمجلة marie claire arabia، وظهرت فيها بإطلالة رمضانية.

وارتدت ياسمين فستان طويل من الورود ووضعت وشاحا على شعرها من نفس القماشة.

وكانت ياسمين صبري احتفلت قبل أيام بعيد زواجها الأول، ونشرت صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، من بطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.