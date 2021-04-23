ابنة شريهان تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها.. لن تصدق كيف أصبح شكلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة شريهان جمهورها ومتابعيها صورة لابنتها لولوة، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ووجهت الفنانة شريهان لابنتها لؤلؤة رسالة علي صفحتها الرسمية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قائلة لها: «يا من سمعت منها أعظم وأجمل كلمة في الوجود ماما .. يا أعظم هدايا الرحمن ليا، يا من أكرمني وكرمني ربي سبحانه وتعالى بها، يا دعوة أمي المستجابة وحلم جدتك الذي لم تلمسه أو تراه ويا حلمي أنا لنفسي والذي تمنيت أن يصبح واقع.

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وأضافت الفنانة شريهان في منشورها:” تصدقي حبيبتي اني حاسبة عمرك بالثواني وفي يوم ميلادك، بولدك من قلبي تاني!! .. تصدقي إن يوم ميلادك هو برضه يوم ميلادي يعني إنتى مولوده معايا واد بعض يوم بيوم، علشان برضه ف نفس اليوم الأم إتولدت جوايا !! .. تصدقي إن أنا فرحتي مش زي فرحة أي أم؟ ولو حتي قالوا “عادي” شعور بتحسه كل أم !! .. أنا فرحتي لها شكل تانى و معنى تاني .. شعور مش عادى!! .. تصدقي إن أنا سامعة صوت ضحكة الشمعة السنة دي.