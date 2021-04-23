أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي التي حاولت إخفائها.. ديانتها مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت المخرجة المتألقة إيناس الدغيدي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها عدة صور لابنتها حبيبة.

ويُذكر أن حبيبة هي ابنة المخرجة إيناس الدغيدي من طليقها نبيل معرض، وقد أظهرت الصور مدى الشبه مع والدتها إيناس الدغيدي.

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وتزوجت إيناس الدغيدي من طبيب أسنان اسمه نبيل معوض، وأشهر إسلامه من أجل الزواج بها، وأثمرت هذه الزيجة عن بنت اسمها حبيبة.

وانفصلت من زوجها نبيل معوض ولكنه توفى بعدها تحديدا في عام 2016، ورفضت الزواج بعده.

أما ابنتها الوحيدة، فحاولت إيناس الدغيدي أن تبعدها عن الإعلام، إلا أنها ظهرت معها خلال فاعليات مهرجان الإسكندرية حيث تترأس إيناس الدغيدي لجنة تحكيم المسابقة الدولية وفي بعض المناسبات الأخرى.

تألقت المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، في برنامجها المذاع خلال شهر رمضان المبارك، والذي تصدر محركات البحث لاستضافته المشاهير، وأثارت العديد من الحلقات الجدل بشكل كبير.

ومن لا يعرف، فإن إيناس الدغيدي، خريجة المعهد العالي للسينما في القاهرة العام 1975، ووالدها كان يعمل مدرسًا للغة العربية.

وبالنسبة لعمرها، فهو ما يقرب من 67 عامًا في الوقت الحالي، حيث أنها من مواليد مارس 1953، وهي مسلمة الديانة، واسمها الكامل هو إيناس عبد المنعم الدغيدي.