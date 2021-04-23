صافيناز تتحدث لأول مرة عن عمرها الحقيقي.. وهذه مواصفات فتى أحلامها

تحدثت الفنانة الاستعراضية صافيناز عن عمرها الحقيقي، حيث قالت إن العمر مجرد رقم بالنسبة لها لا أكثر.

وقالت الراقصة صافيناز: «بحب الأبيض والأسمر، وليّ ذوق معين، وأحب العضلات، وبروح الجيم وبلعب رياضة، لكن مش بحب أي عضلات».

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وأضافت الراقصة صافيناز خلال حوارها مع الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس».

وردت عليها الإعلامية إيناس الدغيدي ممازحة: «بتحبي كل الرجالة؟!»، لترد صوفينار: «آه بحبهم، وبحب العضلات لكن مش أي عضلات، وبحب الشباب الصغير اللي في سني، وأنا عندي 37 سنة».