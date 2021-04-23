لن تصدق من هي شبيهة ياسمين صبري في مسلسل «ملوك الجدعنة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة بسمة داوود، نجمة مسلسل «ملوك الجدعنة» حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب شببها الكبير بالفنانة ياسمين صبري.

وتقدم الفنانة الشابة بسمة داوود شخصية «روان» في مسلسل ملوك الجدعنة الذي يتم إذاعته على قناة MBC مصر عقب الإفطار مباشرة، مصحوبة بعبارات تشبيهية بينها وبين الفنانة ياسمين صبري.

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وتنوعت العبارات التي تدل على تشبيههم للفنانة بسمة داوود والفنانة ياسمين صبري، إذ نشر عدد من المتابعين صورا لها مع توجيه عبارة للفنان ياسمين صبري.

وعلق المتابعين على الصور: «أنتِ معملتيش مسلسل السنة دي جايبلنا أختك»، وعلق الكثير من المتابعين على تلك المنشورات مؤيدين مدى التشابه بينها وبين الفنانة بسمة داوود التي تؤدي دور روان حبيبة سفينة السابقة في مسلسل ملوك الجدعنة.

وعلق آخرون «شبهها جدا أنا افتكرتها هي في الأول، وأنا عمال أقول أنا شوفتها فين قبل كده هي فعلا أختها؟ ايه ده هي دي مش ياسمين صبري؟».