إليسا تجهز مفاجأة في النصف الثاني من رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهت النجمة اللبنانية إليسا من تصوير حمـلة دعائية جديدة لأحد الشركات العقارية المصرية، من المنتظر طرحها كمفا جأة النصف الثاني من الشهر لتنضم إليسا إلى مواطنتيها نانسي عجرم وميريام فارس.

إليسا انتهت بالفعل من تسجيل أغنية الإعلان وتصوير مشاهدها، في ساحة الأهرامات المصرية، تحت إشراف نفس الشركة التي تولت تصميم وإخراج حملة الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى القاعة الملكية بمتحف الحضارة.

وكانت نانسي عجرم قد تصدرت قائمة الأعلى مشاهدة في النصف الأول من شهر رمضان بأكثر من 30 مليون مشاهدة لأول إعلان يجمعها بالنجم المصري أمير كرارة، ووجهت الشركة الراعية للإعلان الشكر لمشاهديها الذين تفاعلوا مع الإعلان وتدور أحداثه حول بحث نانسي عن حبيب له مواصفات خاصة، ويحاول أمير كرارة تلبية رغبا تها.

وسبق أن مازحت نانسي عجرم جمهورها، فنشرت صورة لها وهي تقف فوق مقعد لتبدو أطول من أمير كرارة الذي تقمص شخصية أحد مصار عي الفضاء، وعلقت عليها قائلة: بذمتكم، مين أطول؟؟؟ وأطلقت هاشتاج أقوى بكتير وشغل على كبير.

بينما قدمت ميريام فارس مع آسر ياسين حمـــ لة للترويج لمنتجع سكنى جديد في مصر، وواجهت أز مة كبرى بسبب تصريحات سابقة لها تضمنت إسا ءة إلى الجمهور المصري.