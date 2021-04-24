أحمد حلمي يدافع عن نفسه: أنا شديد الخجل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعترف الفنان المصري أحمد حلمي أن التكبر والغرور هو الانطباع الأول عند كل من يلتقي به لأول مرة ولكنه في الحقيقة شديد الخجل، ويفشل في الكشف عن مشاعرة الحقيقية في اللقاءات الأولى كما يرفض أن يكون مر اقبا.

وتحدث حلمي عن الانطباعات الأولى في حياته، ببرنامج “لأول مرة”، الذي تقدمه إيناس الشواف على محطة راديو إنرجي 92.1، مؤكدا أن الانطباعات الأولى مهمة لكنه لا يعتمد عليها بشكل كبير لأنها خاطئة بنسبة عالية، وتعتمد على مؤشرات أولية متغيرة منها قدرة الإنسان في التعبير عن نفسه، وإظهار مدى ثقافته.

أكد حلمي أن الانطباعات الأولى عن الأماكن تدوم، قائلا: ممكن أدخل مكان وأرتاح نفسيًّا، لكن فيما يخص البشر فهي لا تدوم ودائمة التغير.

وأشار إلى أنه عانى من وصفه بالمتكبر والمغرور أحيانا، رغم أنه في الحقيقة خجول لأنه ليس قادرًا على التعامل مع الأشخاص في اللحظات الأولى، ويتجنب دائما أن يكون تحت النظر.

أما عن علاقته بالخطط في حياته الخاصة والمهنية، فقال إن الخطط دائمة التغير لذا لا يتعامل معها بجدية دائما سواء الصغيرة أو الكبيرة، مشيرًا إلى أن خطته الوحيدة في حياته هي عدم تصنيفه في نوع أعمال معين.

وأوضح حلمي أنه من النوع الصبور جدا فيما يخص العمـلية الإبداعية، وينتظر الفكرة التي تلقى إعجابه فترات طويلة دون الشعور بالإحـ باط أو اليأ س.