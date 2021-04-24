حنان ترك تعلن تقاطع فيس بوك وتوجه رسالة للجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك إنها ستقاطع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حتى يتم إغلاق الصفحات المزيفة.

ونشرت حنان ترك صورة لها عبر حسابها بـموقع وتطبيق”إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسؤولة عنها وقدمت بلاغات لإدارة الفيس بوك لغلقها وحتى ذلك الوقت وفي انتظار رد إدارة الفيسبوك.

وتابعت: أنا متوقفة تمامًا عن التعامل والنشر في الفيسبوك… إن شاء الله عند توثيق صفحتي على الفيسبوك سيعرف الجميع بالصفحة

وتابعت تعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر والانستجرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية إنها تخصني”.