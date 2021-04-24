كارينا كابور تشعل مواقع التواصل بصورة ابنها الوسيم

عدن - ياسمين عبد العظيم -

نشرت نجمة بوليوود كارينا كابور صورة جديدة لإبنها الكبير من زوجها الممثل الهندي سيف خان في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتبت تعليقاً طريفاً قالت فيه مادحة طفلها: من هذا الطفل الوسيم؟، كما نشرت صورة ثانية له مع والده سيف خان، وهما يحرثان الأرض ويضعان فيها البذور.

حظيت الصورة باهتمام وإعجاب العديد والكثير من المتابعين لوالدته كارينا كابور، فغمر وه بكثير من التعليقات الإيجابية، ومعظمها أثنت على وسامته وجاذبيته، وأكد الكثيرون منهم على أنه أخذ الكثير من ملامح والده نجم بوليوود سيف خان، وأنه يشبهه كثيراً ونسخة مصغرة عنه.

وحصدت صورة الطفل أكثر من 123 ألف إعجاب، بينما حصدت صورته مع والده في الأرض على 638 ألف إعجاب خلال يوم واحد فقط.

وتتميز كارينا كابور بأنها شخصية اجتماعية جداً، وتطلع متابعيها على كل شيء يخص حياتها وأصدقائها وأعمالها الفنية .

وكان أحدث نشاط لها في مواقع التواصل الإجتماعي، توجيهها معايدة دافئة لوالدتها بمناسبة يوم ميلادها من خلال نشرها صورة لها مع والدتها ، كما نشرت صورة أخرى لوالدتها وهي في عز شبابها ، وأبدى المتابعون رأيهم كعادتهم، وصارحوا كارينا بأنها لا تشبه والدتها كثيراً في مرحلة شباب والدتها بل تشبه أكثر شقيقتها.

كانت كارينا نشطة جداً في فترة الإغلا ق العام الذي بدأ تطبيقه في الهند وشاركت جمهورها كل المناسبات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.