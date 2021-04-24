السبب الحقيقي لوفاة الطيار أشرف أبو اليسر.. وعلاقة محمد رمضان بالأمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد جولة طويلة في المحاكم وحصوله على تعويض من الفنان محمد رمضان، رحل الطيار أشرف أبو اليسر عن عالمنا.

ووفقًا لمقربين من أسرة الطيار أشرف أبو اليسر، فقد توفي إثر وعكة صحية ألمت به، حيث كان أبو اليسر قد عانى من أزمة صحية قضى على إثرها أيامه الأخيرة في المستشفى.

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الأمر الصادم في الواقعة أن مقربين من الطيار المفصول أشرف أبو اليسر أكدوا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير بعد الاستئناف الذي تقدم به محمد رمضان في قصية التعويض.

وأكدت المصادر أن أشرف أبو اليسر شعر باليأس من الحصول على حقه من محمد رمضان، خاصة بعدما نشر الأخير فيديو وظهر من خلاله وهو يرمي الدولارات في حمام السباحة.

وأشرف أبو اليسر هو بطل الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، والذي أقيل بسببها من عمله، وذلك بعد أيام من حصوله على حكم قضائي ضد رمضان بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه.

ونشبت أزمة بين رمضان وأبو اليسر، بسبب سحب وزارة الطيران ترخيص الطيار مدى الحياة، بسبب سماحه للفنان بالدخول لمقصورة قيادة الطائرة والتصوير داخلها، ونشر رمضان الصورة على حساباته.

ودخل أبو اليسر ورمضان في نزاع قانوني طويل، وقضت مؤخرا المحكمة الاقتصادية، بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أبو اليسر، عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة.