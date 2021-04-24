شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – بنت عمرو دياب عدت الجمال : هتحب اللون الموف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت نور عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نور عمرو دياب في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الموف الغامق، نسقت باللوفر باللون الموف الفاتح مع جاكيت باللون الزيتي مما منحها مظهرا جذابا.

وانتعلت نور عمرو دياب حذاء مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على بعض القطع البسيطة، و قد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نور عمرو دياب على تسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.