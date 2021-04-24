شكرا لقرائتكم خبر عن كنافة بالقشطة – شاهد زوجة الفنان كريم فهمي هدوبك دوب بجمالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها برفقة زوجها.

وخطفت زوجة كريم فهمي الأنظار في الصورة بإطلالة محتشمة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت فستان طويل وذو أكمام طويلة باللون اللبني المزين ببعض الرسومات ذات اللون الأبيض، واتسم التصمم بأنه كشف عن رشاقتها.

وتزينت زوجة كريم فهمي بمجموعة من الإكسسوارات العصرية،فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأبيض، مما منحها مظهرا جذابا وأنيقا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.