متع عينك – روبي هتوريك القشطة البلدي : اكتسحت نسرين طافش

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة روبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام” بإطلالة انيقة .

وتألقت بها روبي، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بدلة بيضاء وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بشكل نجم كبير باللون الفضي .

حققت أغنية “حته تانيه” لـ روبي، نجاح كبير جداً حيث كسرت حاجز الـ 27 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد .. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا .. علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة .. بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة”

أصل الافندي ده في حته تانية عندي .. مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة .. مين ده اللي ساوي بينه وبين الناس ده ماس وهما نحاس .. حساس وروحه حلوة زي غنوة رقصة هوبا .. مش ممكن أنسى كل كلمة همسة لمسه .. قلبي جوة وبس هو اللي بحبه وجنبه بحس قوة”.

“حته تانيه” كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر توما.