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بصدر مكشوف – زوجة الفنان أحمد صلاح حسني هتفرجك على النووي

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، إسراء جلال مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الاسود السادة وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

وتتميز زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، بالرشاقة والأناقة والحفاظ على وزنها المثالي، خاصةً أنها مدربة زومبا، لذلك نعرض لكِ مجموعة من الصور التي يمكنك ان تستوحي منها إطلالتك الأنيقة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ مع تسريحة الشعر البسيطة.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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