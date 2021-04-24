شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر مكشوف – زوجة الفنان أحمد صلاح حسني هتفرجك على النووي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، إسراء جلال مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الاسود السادة وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

وتتميز زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، بالرشاقة والأناقة والحفاظ على وزنها المثالي، خاصةً أنها مدربة زومبا، لذلك نعرض لكِ مجموعة من الصور التي يمكنك ان تستوحي منها إطلالتك الأنيقة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ مع تسريحة الشعر البسيطة.