شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – فيفي عبده هتخليك تفطر على جمال شفايفها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها.

يذكرأن عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده، نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت ابنة فيفي عبده علي الصورة قائلة: “الحمد لله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم يتمم شفاءك شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب”.

وأثارت الفنانة فيفى عبده جدلا كبيرا بعد نشرها فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة خطأ.

وعلقت فيفى عبده قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.