شكرا لقرائتكم خبر عن من غير حمالة الصدر – شاهد هيفاء وهبي تمسك منطقتها الحساسة بقوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي باطلالة جذابة، وارتدت فستانا مكشوف الصدر والظهر، ما أبرز من أناقتها وجمال إطلالتها، وعلقت على الصورة: “عصفور أنيق من يوم واحد”.

ويعرض حاليا للنجمة هيفاء وهبي مسلسل “أسود فاتح” من بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.