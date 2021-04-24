شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – لاميتا فرنجية جنت العقول واكتسحت سما المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، مجموعة صور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت “لاميتا” في الصور، بـ”قفطان فضفاض”، وشعر طويل، واعتمدت على ماكياج ناعم، وعلقت عليها: “بسبب ابتسامتك؛ تجعل الحياة أجمل”، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسني في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.