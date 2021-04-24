شكرا لقرائتكم خبر عن من أوضة نومها – شاهد ياسمين رئيس بالبجامة العريانة شغالة احلى رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الفنانة المصرية ياسمين رئيس على طريقتها بنجاح مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي تشارك فيه الى جانب عدد من الفنانين ابرزوهم عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وظهرت ياسمين رئيس في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” وهي ترقص على انغام تيتر المسلسل.

رقص ياسمين رئيس على اغنية كل يوم من مسلسل ملوك الجدعنة

وكانت ياسمين رئيس قد ظهرت في احداث الحلقة الثامنة من المسلسل وهي ترقص بلدي ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ملوك الجدعنة، وذلك بعدما أنقذها سريّة “عمرو سعد” من الزواج بعنتر “وليد فواز” ودخل بيتهما، وقرأ الفاتحة مع صديقة سفينة “مصطفى شعبان” ووالدها حرفوش “محمد التاجي” لترقص بلدي من فرحتها هي وجميع أهل سفينة وسرية.

يذكر أن مسلسل “ملوك الجدعنة” أثار انتقادات كثيرة وصلت إلى البرلمان المصري، حيث أصدر أحد أعضاء مجلس النواب المصري بيانا صحافيا هاجم فيه المسلسل، واتهمه بأنه يرسخ لسلوكيات رديئة، ولفكرة البلطجة، وينتمي إلى الأعمال الهابطة، وطالب بوقفه ومحاسبة صُناعه.

واتهم النائب العمل بأنه بعيد عن الفن الهادف الذي يقدم للجمهور مبادئ وقيما تفيد جيلا جديدا من الشباب، بعد استخدام الأبطال مجموعة من الألفاظ رآها أنها ليست مناسبة ويجب إيقافها.

يأتي ذلك بعد الانتقادات المتتالية التي رصدها عدد كبير من الجمهور، بسبب الطريقة غير المناسبة التي يتعامل بها بطلا العمل مع مفردات الكلام، وكذلك استخدامهما المتكرر للأسلحة البيضاء وخلع ملابسهما، إضافة إلى الانتقادات الفنية على مستوى الملابس وأخطاء الراكورات، وكذلك وجود عدد كبير من عناصر الكومبارس من غير المصريين، رغم أنه من المفترض أن العمل يدور في إطار شعبي داخل حارة شعبية مصرية.