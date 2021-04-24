شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – زوجة الفنان مصطفي فهمي هتوريك الشفاف اللي كشف الملبن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لهما.

وتألقت زوجة مصطفى فهمي في الصورة بإطلالة رمضانية أنيقة،حيث ارتدت بنطلون أسود مع سترة قطنية من نفس اللون ونسقت معهما جاكيت طويل وذو أكمام طويلة باللون الأسود المطرز.

وتميزت إطلالة زوجة مصطفى فهمي بأنها متناسقة مع الأجواء الرمضانية مما كشف عن أناقتها، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة ومظهرا جذابا، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمي على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.