شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – لجين عمران هتفرجك على الجمال السعودي بالعبابة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، صورة جديدة عبر استوري “إنستجرام” الخاص بها، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وجذابة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وظهرت لجين عمران مرتدية عباءة طويلة باللون الموف الفاتح بأكمام طويلة وواسعة للغاية، وهو ما أبرز أنوثتها.

وقامت لجين عمران بترك خصلات شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة مع ترك بعض خصلات على وجهها، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع الآي لاينر والماسكارا لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، واختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي مع كولية بنفس اللون لافتة وبسيطة.

حياة لجين عمران الأسرية

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

حياة لجين عمران العملية

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في “سيتي بنك” في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.وعملت عمران في تليفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة “زهرة الخليج”.