رد فعل مستفز من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشرف أبو اليسر - محمد رمضان

حالة من الجدل تسبب فيها الفنان محمد رمضان، وذلك بعدما نشر صورة له بعد وفاة الطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له من مسلسل «موسى»، وعلق عليها: «الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مسلسل موسى تريند رقم واحد على يوتيوب ثقة في الله نجاح».

السبب الحقيقي لوفاة الطيار أشرف أبو اليسر.. وعلاقة محمد رمضان بالأمر

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي التي حاولت إخفائها.. ديانتها مفاجأة

وتسبب ذلك التعليق في موجة من الغضب ضد الفنان محمد رمضان، حيث ربطوا بين ذلك التعليق وبين وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بطل ازمة فيديو «كابينة الطيارة».

وكانت أبنة الطيار أشرف أبو اليسر قد أعلنت وفاته بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ووفقًا لمقربين من أسرة الطيار أشرف أبو اليسر، فقد توفي إثر وعكة صحية ألمت به، حيث كان أبو اليسر قد عانى من أزمة صحية قضى على إثرها أيامه الأخيرة في المستشفى.

ونشبت أزمة بين رمضان وأبو اليسر، بسبب سحب وزارة الطيران ترخيص الطيار مدى الحياة، بسبب سماحه للفنان بالدخول لمقصورة قيادة الطائرة والتصوير داخلها، ونشر رمضان الصورة على حساباته.