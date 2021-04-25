تعرف على ابنة محمود الجندي التي خطفت الأنظار في مسلسل الاختيار

عدن - ياسمين عبد العظيم - لفتت الأنظر إليها بشدة في أول ظهور لها بمسلسل الاختيار2 الذي يعرض حاليا على عدد من القناوت الفضائية.

الفنانة هي مريم الجندي وهي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي ظهرت في الحلقة رقم 11 من مسلسل الاختيار في واحد من المشاهد المهمة التي عرضت خلال الحلقة.

قدمت مريم في المسلسل دور زوجة الرجل المتورط والتي لم تكن تعرف أي شيء عما يفعله ووقفت في حالة ر عب وذهول مما فعله.

تخرجت مريم الجندي في الجامعة الامريكية قسم صحافة الوثائق المتعددة وعندما قررت الاتجاه الى التمثيل نصحها والدها بألا تعتمد عليه.

حصلت مريم على شهادة في المسرح ودخلت ورشة المخرج خالد جلال في مركز الإبداع الفني وأعطاها فرصة بالمشاركة في عرض سينما مصر..

مريم تحدثت كثيرًا عن والدها وقالت إنها تحب كل أعماله وأنه كان يصطحبها إلى المسرح وهي صغيرة وكان يدعم مواهبها.

وأضافت عن ذكرياتها معه: كثيرة جدا ولكن أهمها وأحلاها انه كان دائما يعرف أنني أحب الفن ومتعلقة به وكان يري بداخلي حاجة شبهه وهو أول من اكتشف أنني أحب الفن مثله وكان يشجعني جدا علي خوض تجارب فنية بشتي الطرق.

وتابعت: أتذكرانني كنت وأنا صغيرة أمسك بقلم وارسم علي ” حيطة المنزل ” وعندما يراني لا يغضب ولا ” يزعق ” علي العكس كان يشجعني وكنت أيضا أحصل علي السيناريوهات الخاصة باعماله وارسم عليها أو اقطعها أشكال ورسومات فكان لا يغضب أيضا لكنه فيما بعد كان يبعد عني السيناريوهات الجديدة ويمنحني فقط القديمة .