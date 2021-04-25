محمد رمضان ينعي الطيار أشرف أبواليسر.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - نعى الفنان المصري محمد رمضان، الطيار أشرف أبو اليسر الذي رحل بعد التعر ض لأزمة صحـية بعد أيام من الحكم لصالحه بالتعويض في أزمته مع محمد رمضان.

وكتب محمد رمضان منشوراً على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: “إنا لــــ له وإنا إليه راجعون.. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة اللـه ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جنـــ اته ويصبر كل أهله وأحبابه”

وأكد مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر خبر الرحيل بعد تد هور شديد لحالته الصحية في المسـ تشفى، خلال الساعات الأخيرة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت منذ أيام قرار بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض للـ طيار أشرف أبو اليسر، وذلك بسبب الأضر ار التي سببها له، وهذا بسبب صورة قام بنشرها الفنان محمد رمضان وهو من داخل حجرة القيادة على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

جاءت دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بأنه قام باستغـــ لال صورة للطيار من أجل الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة التي أطلق عليها “مش بتفتش في المطار”، حيث استغل تصوير الكابتن طيار أشرف أبو اليسر داخل مشهد استعراضي له في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق أضر ار مادية جســـ يمة وأدبية لوظيفته.