سبب غير متوقع يمنع عمر كمال من الزواج حتى الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، ، أنه لا يرغب في الارتباط بسبب ترسبات لأنه تعرض للتنمر كثيراً، ولم يساعده أحد أو وقف إلى جانبه.

في لقاء مع برنامج لحظات جريئة المذاع على قناة القاهرة والناس، ويقدمه الإعلامي أحمد سالم قال كمال: أنا بدأت من تحت الصفر، وكنت بنام ودموعي على خدي من معاملة الناس وبصتهم ليا.. وكانوا بيقولولي: إنت ماتنفعش لا شكل ولا منظر، ولا صوت، ومالكش شخصية ولا كراكتر.. ولذلك فأنا عشت حياتي كلها لوحدي، ومش حابب يكون حد مشاركني حياتي، معرفش ليه».



وأضاف كمال: أول ما آجي أقرب من حد بحس إني مضايق، وأحس إني هاتقيد وأبقى مربوط، وأنا شخصية مزاجية جداً، وعندما أتعرض للضيق، ربما أظل وحيداً لمدة أربعة أيام، ولا توجد إنسانة تتحمل ذلك، مشيراً إلى أنه من الوارد جداً ألا يتجوز طوال حياته، مؤكداً أنه ثابت على مبدئه منذ 12 عاماً.