شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – سمية الخشاب عدت صافيناز : واقفه بقميص النوم الأحمر على السلم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة سمية الخشاب صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سمية الخشاب باطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الاحمر الناري وعلقت علي الصورة قائلة : “فرحه النجاح حلوه ???? الحمد لله ♥️ بحبكم???? #حلاوتهم #موسي #سميه_الخشاب”.

وتشارك سمية الخشاب في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان “موسى” حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم “رياض الخولي” بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.