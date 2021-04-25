شكرا لقرائتكم خبر عن المبلن وصل – شاهد رانيا يوسف فطرت الصايمين على الأصفر العريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “رانيا”، في الفيديو وهي تؤدي بعض التمارين الرياضية الشاقة في الجيم، مرتدية ملابس رياضية جذابة وعلقت؛ “بلاش كسل بعد الفطار ???? يلا work out في الرياضه والجيم ????”

وتشارك رانيا يوسف في مسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهما النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة، وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

ويعد مسلسل “ملوك الجدعنة” أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش.