بالأسود المحزق – شاهد مها أحمد بقت عود فرنساوي كا يجب أن يكون

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مها أحمد بخسارة وزن كبيرة مرتدية بلوزة و بنطلون باللون الأسود، كما تركت شعرها الأصفر منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

و كانت قد عادت الفنانة مها أحمد، إلى شاشة التلفزيون ببرنامجها الجديد “تفاحة مصرية”.

وروجت الفنانة مها أحمد لبرنامجها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” ، حيث كتبت قائلة: ” تفاحة مصرية على قناة الشمس من السبت للاربعاء من الساعة 7 لـ 8:30″.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مها أحمد، كان مسلسل” رسايل ” وشاركها البطولة الفنانة مي عزالدين، أحمد حاتم، أحمد خليل، سليمان عيد، وإخراج إبراهيم فخر.