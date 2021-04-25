شكرا لقرائتكم خبر عن الصاورخ النووي وصل – شاهد ياسمين صبري تلهب المراهقين بظهور مثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة ياسمين صبري ؛ علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مميزة.

وظهرت ياسمين صبري ؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب “ستان” باللون البيج الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها التى ظهرت بها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التي تظهر بها.

وبدأت ياسمين صبري مسيرتها الفنية في 2014، من خلال مسلسل “جبل الحلال” ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى، وفي 2020، تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة من المعارف بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.