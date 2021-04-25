شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – بنت أحمد زاهر هتفرجك على الجمال كما يجب أن يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ليلى أحمد زاهر في الصور بإطلالة كاجوال؛ مرتدية شميز باللون اليبى بلو؛ وبنطلون جينز أزرق فاتح وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.

وانتعلت ليلى أحمد زاهر حذاء رياضيا من اللون الأبيض، كما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض .

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى أحمد زاهر على تسريحة ذيل الحصان، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.