شكرا لقرائتكم خبر عن تجن العقل – مي عمر هتخليك هتموت في البلدي وبس وبس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مي عمر ، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة تبرز جمالها.

وتألقت مي عمر، بعباءة باللون الفوشيا ومشغولة بمجموعة من النقشات باللون الوردي، ومرتديه فوقها عباءة طويلة باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود لأكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الفوشيا اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انيقة ولافته.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع عقد باللون الذهبي حول الرقبة، وقرط لأكمال إطلالتها.