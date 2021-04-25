شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – زوجة ماجد المصري هتخليك تعشق ودوب في اللون الأخضر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، ستوري جديدة لها برفقة أصدقائها عبر حسابها نشرت الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة تكشف عن جمالها.

وتألقت رانيا أبو النصر، بـ قفطان طويل ومميز باللون الأحضر البسيط الذى يبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا أبو النصر في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الغامق الناعم.

كما اختارت زوجة ماجد المصري أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة أنيقة ولافتة.

ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الفضية الناعمة التي تتناسب مع ظهورها.

نشرت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، ستوري جديدة لها برفقة أصدقائها عبر حسابها نشرت الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة انيقة ولافتة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتألقت رانيا أبو النصر، بـ تي شيرت بسيط وكاجوال باللون الأسود البسيط الذى يبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا ابو النصر في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، ووضعت احمر للشفاه باللون البني الغامق الناعم.

كما اختارت زوجة ماجد المصري ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انيقة، ووضعت كاب على الرأس باللون الأسود الذى يتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الفضية الناعمة التي تتناسب مع ظهورها.

نشرت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، ستوري جديدة لها برفقة أصدقائها عبر حسابها نشرت الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة انيقة ولافتة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتألقت رانيا أبو النصر، بـ تي شيرت بسيط وكاجوال باللون الأسود البسيط الذى يبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا ابو النصر في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، ووضعت احمر للشفاه باللون البني الغامق الناعم.

كما اختارت زوجة ماجد المصري ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انيقة، ووضعت كاب على الرأس باللون الأسود الذى يتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الفضية الناعمة التي تتناسب مع ظهورها.

نشرت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، ستوري جديدة لها برفقة أصدقائها عبر حسابها نشرت الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة انيقة ولافتة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتألقت رانيا أبو النصر، بـ تي شيرت بسيط وكاجوال باللون الأسود البسيط الذى يبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا ابو النصر في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، ووضعت احمر للشفاه باللون البني