شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – لورديانا دخلت في المحظور : فتحت رجليها وبينت منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة لورديانا؛ صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة خلال قضاءاجازتها في البرازيل.

وظهرت الراقصة لورديانا في الصور بإطلالة صيفية مثيرة، مرتدية فستان باللون الاحمر المشجر وذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الانظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا