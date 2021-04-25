هالة صدقي تكشف تطورات أزمتها مع زوجها: مش لاقية حد يطلقني

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة هالة صدقي، تطورات أزمتها مع زوجها ووالد أولادها، بعد تفاقم المشاكل بينهما، مؤكدة أنه لا يوجد حل لخلعه، لأن ذلك يجعلها تغير ملتها.

هالة نشرت مقطع فيديو على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام” أثناء وضعها للمكياج، قائلة: “مش لاقية حد يطلقني.. أصحابي أشرار بيصوروني في حالات الانسجام قولوا يا رب دعواتكم”.



وردَّت إحدى متابعاتها قائلةً: “عسل من يومك هم وانزاح وارتحتي”، لترد عليها هالة قائلة: “أبدا لسه ما طلقش ده شو إعلامي علشان يشتهر ويبسط القطة اللي معاه”.

وعن إمكانية سفرها لأمريكا حتى تنتهي من إجراءات الطلاق، قالت هالة صدقي في تعليقاتها مع جمهورها على “إنستجرام”: “للأسف لازم أتواجد في أمريكا 6 شهور على الأقل وبما أنه مانع الولاد من السفر ورافض يجدد الباسبورات الأمريكية بتاعتهم عكس الكلام اللي بيهلل فيه بفيديوهاته الفاشلة فهو بس اللي يقدر يطلق هناك”.

وردت هالة صدقي على سؤال إحدى متابعاتها، والتي قالت لها: “سهلة جدًا، اخلعيه زي ما خلعتِ اللي قبله، ولا تزعَّلي نفسك”، لتجيب هالة: “صعب أغيَّر الملة”.

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد أكدت أن جميع التجارب الزوجية التي تعرضت لها فاشلة، وأزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: “لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير”.