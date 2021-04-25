شكرا لاهتمامكم بخبر بعد انفصالها عن زوجها.. هبة الدري تشكو من الخيانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - منذ انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها أصبحت الفنانة هبة الدري حديث الخليج وكان أبرز حلقات هذه الأزمة اعترافها بأنها تعرضت للخيانة من قبل أشخاص مقربين.

الخيانة أمر صعب هكذا ترى هبة الدري لكن التعامل معه يجب أن يكون بسهولة وفق رأيها وأكدت أن خيانة الصديق مؤلم جدا.

هبة فاجئت الوسط الفني في الكويت بانفصالها عن زوجها نواف العلي ورفضت في البداية الكشف عن أسباب الانفصال إلا أنها وبعد فترة كشفت عنها.

الفنانة ذات الأصول المصرية والمقيمة في الكويت قالت إن زوجها إنسان محترم وخلوق لكن بعض الضغوطات التي تعرض لها أثرت على تصرفاته ودفعته للقيام بأفعال وصفتها بـ غير المسئولة وهذا يحدث بين الزوجين.

ورفضت هبة أن تتحدث عن الأطراف الخارجية التي تسببت في انفصالهما لكي لا يحققوا شهرة على حسب وصفها.

وكانت هبة الدري قد صرحت في وقت سابق بأنها إذا كشفت عن أسباب انفصالها عن نواف العلي فإن ذلك سقلب أمور كثيرة لكنها عادت وقالت إن الأمر لا يخص زوجها ولكن من ساهموا في هدم أسرته.

هبة الدري أكدت أنها كانت ترفض إعلان الانفصال لكن نواف العلي تسرع وأعلنه بطريقة غريبة مؤكدة أنهما على تواصل من أجل خلق بيئة صحية لأولادهما.

وهبة الدري من مواليد عام 1982 وحصلت على شهادة بكالوريوس من جامعة الإسكندرية في علوم أمراض الدم الوراثية .

بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وذلك عام 1996 في مسرحية عالمكشوف وكانت مشاركتها بأدوار صغيرة، حتى شاركت في مسلسل القرار الأخير حيث بدأت تأخذ أدواراً كبيرة وحققت خلالها نجاح.

إستطاعت هبة الدري إجادة اللهجة الكويتية، نتيجة اختلاطها بالمجتمع الكويتي منذ أن كانت صغيرة بالرابعة من عمرها.

تزوجت هبة الدري من الممثل نواف العلي في ديسمبر عام 2012، وفي يناير 2014 انجبت ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 انجبت ابنهما الثاني فهد قبل أن يعلنا انفصالهما.