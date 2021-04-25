تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

عدن - ياسمين عبد العظيم - طمأنت الفنانة فيفى عبده، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام”، مؤكدة شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي: “أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

وكانت النجمة فيفي عبده، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ فترة، مقطع فيديو لها تروي تعرضها لخطأ طبي من أحد الأطباء، حيث أعطاها “حقنة” عن طريق الخطأ تعرضت على إثرها للإعياء وجرى نقلها للمستشفى، وخضعت لعملية جراحية.

وعلقت فيفي عبده قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية.. ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.

وكانت فيفي عبده قد أعلنت عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “الحمد لله أخدت الجرعة الثانية من لقاح الكورونا بس طبعاً لسه هفضل محافظة على كل احتياطات الوقاية من الكورونا عشان الموضوع مش هزار خلوا بالكو من نفسكم واللي حواليكم وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح.. ربنا يحمي الجميع وتحيا مصر