مفاجأة بشأن مصير أحمد مكي في الاختيار 2.. وهذه حقيقة صورته بالذقن

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع تسارع وتيرة أحداث مسلسل «الاختيار 2» بدأ الجمهور يتساءل عن حقيقة الصور التي ظهر فيها الفنان أحمد مكي بذقن طويلة، والتي قيل إنها من أحداث المسلسل.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان أحمد مكي يظهر فيها بذقن طويلة، وهو ما فتح التكهنات حول مصير شخصية يوسف الرفاعي خلال العمل.

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ومع استمرار أحداث المسلسل، بدأ عدد من رجال الشرطة من أصحاب التوجهات الدينية المتطرفة محاولة استمالة الضابط يوسف الرفاعي»، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي الذي يسجد دور «يوسف الرفاعي»، بحضور دروس دينية معهم، وبالفعل استجاب لهذا الأمر وذهب معهم.

واستخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأحداث للتوقع بأن الضابط «يوسف الرفاعي» او أحمد مكي سينضم إلى الجماعات التكفيرية.

وقبل تلك التوقعات، تناولت تسريبات إعلامية بأن دور أحمد مكي هو الضابط الخائن في الجزء الثاني هو حنفي جمال وسيقوم أحمد مكي بتجسيد دوره، خاصةً وأن الاثنين بينهما تشابهات متعددة من حيث السلاح اللذين يعملان فيه والمواقف التي تعرضا لها قبل 14 أغسطس.

والمفاجأة أن تلك الصور تعود لشهر نوفمبر من عام 2018، وليس صورة حديثة له، وظهور «مكي» بذقن طويلة كانت قبل تصوير أي حلقة من حلقات المسلسل، إذ نشرها منذ 3 أعوام عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».