مصمم أزياء المشاهير يفضح محمد رمضان أمام الجميع: «ما بيدفعش فلوس»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عرض مشهد لا يتخطى الـ 10 ثواني في مسلسل «موسى»، والذي ظهر فيه محمد رمضان مع شخص يؤدي شخصية الفنان الراحل إسماعيل يس.

ووفقًا لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاول المشهد تشويه صورة الفنان الراحل إسماعيل يس، حيث ظهر فيه يحاول التملص من دفع ثمن ملابسه مستغلًا شهرته في ذلك الوقت.

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ولم تمر سوى ساعات قليلة، حتى خرج أحد مصممي أزياء المشاهير عن صمته ليؤكد أن الأمر حدث بالفعل على أرض الواقع ولكن ليس مع إسماعيل يس وإنما مع الفنان محمد رمضان.

وكشف مصمم أزياء المشاهير أشرف فجلة تفاصيل موقف مرتبط بالمعاملات المادية مع «رمضان» بعدما تجاهل الأخير ومدير أعماله كل رسائله ومكالماته؛ ليوجه «فجلة» رسالة له عبر «الوطن» بالتواصل معه وإنهاء المستحقات المالية الخاصة به.

روى أشرف فجلة، تفاصيل القصة مع الفنان محمد رمضان، بأنه قبل عامين صمم له نحو 3 بدل وبالطو و4 «صديري» ظهر ببعضها خلال كليب أغنية «مافيا» وأول حفلة له بالساحل الشمالي وحتى الآن لم يحصل على مستحقاتهم المالية، قائلا لـ«رمضان»: «تواصلت مع مكتبك أكتر من مرة وبعت لمدير أعمالك تجاهلني.. أنا بعذر إنك مشغول لكن حبيت أوصل صوتي بشكل مباشر بأني مش عارف أتواصل معاك.. لو سمحت ليا حسبة صغيرة عندك ممكن تكون بسيطة بالنسبة ليك لكن رقم عندي وأنا محتاج كل جنيه».

وأكد مصمم أزياء المشاهير، أن مدير أعمال محمد رمضان تجاهل كل رسائله واتصالاته ومر قرابة العامين دون طلب أي عمل جديد أو غلق الحسابات بينهم؛ معاودا طلبه: «محتاج كل جنيه دلوقتي.. أرجو مشكورا الرد عليا لأنه غصب عني وعندي ظروف».

وتابع مصمم الأزياء، الذي تعامل مع عدد نجوم من مشاهير الفن أبرزهم الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، حديثه قائلا إنه محتفظ بكل الصور الخاصة بأعماله مع الفنان محمد رمضان، فضلا عن الرسائل العديد التي بعثها إلى مدير أعماله والتي قوبلت بالرفض.