شكرا لقرائتكم خبر عن بص وبحلق – بنت أحمد زاهر هدوبك في اللون الموف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت ملك في الصورة بإطلالة كاجول جذابة مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت ملك زاهر على الصورة، قائلة: “الابتسامة هي أجمل شيء ترتديه” .

وتشارك ملك في مسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبد الحميد، دياب، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.

المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي.