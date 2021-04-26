شكرا لقرائتكم خبر عن ان غاب اسمي كفاية جسمي – شاهد نهال عنبر تعرض صدرها المكشوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نهال عنبر جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نهال عنبر بإطلالة بيضاء ملائكية مرتدية فستان ستان انيق واعتمدت على لمسات جمالية بسيطة في العين، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

و تشارك نهال عنبر في مسلسل الطاووس الذي يعرض الآن في شهر رمضان.

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز