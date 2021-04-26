شاهد – ريم مصطفي طير عقول الشباب بعد ما فرجتهم على العسل السايل

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة لها من برنامج “رامز عقله طار” الذى يقدمه الفنان رامز جلال ، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى :

من اجمل الفنانات وبحب تمثيلك جداا

قمر بسم الله ما شاء الله

حلقه اليوم مع رامز جمدا جدا

ووقعت الفنانة ريم مصطفى ضحية حلقة اليوم، الأحد، من برنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية “إم بى سى مصر”.

وعلقت ريم مصطفى بعد اكتشاف المقلب قائلة: “إنت إنسان مريض ولازم تتعالج، منتهى الرزالة والسخافة اللي في الدنيا.. جسمي كله بترعش”، لتطلق بعدها “زغرودة” وتغني وترقص مرددة: “رامز جلال جابنا هنا علشان نتبل”.