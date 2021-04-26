شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – غادة عبد الرازق خليت الصايمين يفطروا على الحلاوة بالمسكرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة غادة عبد الرازق أحدث إطلالتها مع متابعينها،ونشرت فيديو جديد لها من كواليس تصوير الحلقة الرابعة عشر من مسلسلها الرمضاني “لحم غزال”،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت غادة عبد الرازق ب ستايل مختلف حيث إرتدت جاكيت رسمي باللون البيج مع قبعة كاجوال من نفس اللون أضفي علي شخصيتها في المسلسل التميز.

وكتبت معلقة عبر الفيديو:”عاليا..#الحلقة_الرابعة_عشر#مسلسل_لحم_غزال”.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل “لحم غزال” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الأحداث نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية:

قيام أشقاء “علي مأمون” شريف سلامة بطرده من محل الجزارة والاستيلاء على أمواله.

وطلب المعلم “صبحى” عمرو عبد الجليل من “قدرية “وفاء عامر أن تسامحه بعد خيانته لها ولكنها ترفض .

قيام “سيد جلالة” خالد كمال بالتعدي بالضرب على “سوستة” بعد شجاره مع زوجته .

وتنتهي أحداث الحلقة بسقوط المعلم “صبحى” عمرو عبد الجليل بعد تعاطيه المخدرات .

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير”هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويُعرض مسلسل “لحم غزال” عبر قناتي “دبي” و”MBC مصر”.