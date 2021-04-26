شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – الحلوة بزيادة ياسمين صبري هتخليك تتجنن بهذا الظهور المثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة ياسمين صبري أحدث إطلالاتها مع متابعيها ،ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين مرتدية عباءة رمضانية باللون الأبيض و بنقوش ذهبية براقة ،كما اعتمدت مكياجا ليليا كثيفا حدد وأبرز ملامحها الرقيقة.

وتلقت صبري تفاعلا واسعا من جمهورها من خلال صورتها ،وجاءت بعض التعليقات علي صورتها كالأتي:

جمااال

كفاية حلاوة بقا

قمر أوي بجد

وبدأت ياسمين صبري مسيرتها الفنية في 2014، من خلال مسلسل “جبل الحلال” ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.

وفي 2020، تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة من المعارف؛ بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.