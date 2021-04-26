شكرا لقرائتكم خبر عن بالمحزق والملزق – شاهد لقاء الخميسي اكتحست رانيا يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة لقاء الخميسي بأحدث إطلالاتها مع متابعيها، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت لقاء مرتدية فستانا بسيطا من اللون الأصفر تميز بنقوش الورد الرقيقة، كما رفعت شعرها ولم تتكلف في إطلالتها.

وتشارك الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل “ضد الكسر” المعروض حاليا على قنوات “سي بي سي” يوميا في شهر رمضان فى تمام الساعة العاشرة وربع مساء.

مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.