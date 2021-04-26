شكرا لقرائتكم خبر عن عبايات مي عمر شكلها مش هتخلص – شاهد علي عود البطل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مي عمر، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة تبرز جمالها.

وتألقت مي عمر، بعباءة من اللون الأسود مع النبيتى الغامق بالأكمام الطويلة وهو ما جعل الإطلالة بسيطة وجذابة ومبهجة خطفت بها الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاه باللون النبيتى اللامع الذي يبرز جمالها.