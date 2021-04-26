شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص النوم الأحمر الناري – شوف سمية الخشاب ماسكة ايه في ايدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت النجمة سمية الخشاب صورة جديدة من كواليس مسلسل موسى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة ملفتة للأنظار وارتدت فستانا من اللون الأحمر الناري من كواليس مسلسل موسى وكتبت معلقة على صورتها: “إيه رأيكم في الحلقة النهارده ؟❤️#موسي #حلاوتهم #الملبن #سميةالخشاب”.

وتشارك سمية الخشاب في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان “موسى” حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم “رياض الخولي” بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.