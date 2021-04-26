شكرا لقرائتكم خبر عن بصدرها العريان – شاهد لاميتا فرنجية هتعملك ازاي تاكل المحار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جذابة وهي تأكل “المحار”، وارتدت سترة شيفون جذابة باللون الابيض، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة متناسقة مع إطلالتها، ونظارة شمسية زادت إطلالتها جاذبية، ووضعت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

وعلقت علي الصورة قائلة “أكل المحار النيء يشبه تقبيل حورية البحر الفرنسية وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3، وشاركت رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، كما شاركت محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة”.

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.